Benoît Cosnefroy heeft op het einde het beste eindschot, Wout Van Aert 4e in Québec

Benoît Cosnefroy heeft de GP van Québec gewonnen. Hij glipte weg in de slotkilometers en bleef het sprintende peloton nog voor. Wout Van Aert eindigde 4e.

De GP van Québec was de 1e koers van het tweelijk in Canada. Het parcours bestond uit 16 plaatselijke ronden van 12,6 km in de straten van Québec. Goed voor ruim 201 km. Elke ronde moesten de renners 3 korte nijdige hellingen overbruggen. Onder meer de slotkilometer liep omhoog.

5 renners kozen voor de vroege vlucht. Daarbij zaten 2 Belgen: Sébastien Grignard en Stan Van Tricht. Damiano Caruso, Carson Miles en Hugo Toumire vervolledigden de kopgroep. In het peloton controleerden Jumbo-Visma, Intermarché-Wanty-Gobert en Team BikeExchange-Jayco de koplopers waar Carson op 6 ronden van het einde moest lossen.

Op 4 ronden van het einde viel Quinn Simmons aan. Hij kreeg Pascal Eenkhoorn, Simon Clarke, Jan Tratnik en Andrea Piccolo mee. Een ronde verder maakten ze de aansluiting met de 4 koplopers. Het peloton volgde op korte afstand en in de voorlaatste ronde was alles weer te herdoen. Ondertussen waren we ook al Hugo Houle en Peter Sagan kwijt. Zij moesten opgeven.

Bij het ingaan van de laatste ronden waren er op de hellingen enkele aanvallen, maar alles kwam weer samen. Alles werd beslist in de slotkilometers. Jumbo-Visma controleerde en zette alles op een sprint voor Wout Van Aert. Toch zag Benoît Cosnefroy nog een kans om aan te vallen. Christophe Laporte probeerde de rest weer terug te brengen, maar niemand volgde hem en hij twijfelde. Van Aert probeerde nog met een lange sprint de situatie recht te trekken, maar hij kwam te laat. Cosnefroy kwam als 1e over de streep. Michael Matthews en Biniam Girmay vervolledigden het podium. Van Aert eindigde 4e.