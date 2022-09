Mads Pedersen geeft nog wat extra glans aan zijn groenen puntentrui: "De Vuelta is sowieso al geslaagd"

Mads Pedersen pakte in de 19e rit al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. In het flashinterview had hij veel lof voor zijn ploegmaats.

Bijna de hele rit nam Trek-Segafredo de wedstrijd in handen. Ze controleerden de ontsnapping en loodsten Mads Pedersen zo naar zijn 3e ritzege. "Het was heel moeilijk om alles te controleren, maar het team was zo impressionant", vertelde Pedersen in het flashinterview. De overwinning is voor hen, want zonder hen was het niet gelukt."

In de slotkilometer probeerde Miles Scotson de sprint nog te ontlopen. "Maar ik had Antonio Tiberi nog voor mij", ging Pedersen verder. "Hij lijkt misschien klein, maar hij heef veel kracht. Dus ik wist dat hij Scotson binnen schot kon houden."

Pedersen telt nu 3 overwinningen: "Dat is veel meer dan we verwacht hadden. We moeten enkel nog die laatste bergrit overleven en dan zullen we zien wat we in Madrid nog kunnen doen. Onze Vuelta is sowieso al geslaagd."