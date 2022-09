Tour of Britain zit er meteen op na overlijden van Queen Elizabeth II, bergkoning zit bij Bingoal Pauwels Sauzen WB

De Tour of Britain zit er onverwacht enkele dagen vroeger al op. Queen Elizabeth II (96) is donderdag overleden en dat maakt veel los in het Verenigd Koninkrijk. De resterende ritten in de Tour of Britain zijn afgelast.

Er waren reeds vijf etappes in deze rittenkoers afgewerkt. De laatste rit werd nog gewonnen door de Belg Jordi Meeus. Nadat het nieuws over het overlijden van de Queen bekendgeraakte, liet de organisatie al weten dat de zesde etappe van Tewkesbury naar Gloucester niet gereden zou worden.

pic.twitter.com/carm0QrsOK — AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 8, 2022

Op dat moment was er nog geen uitsluitsel over ritten 7 en 8. Later kondigde de organisatie aan dat ook deze niet verreden zouden worden, ook rekening houdende met de politiemanschappen die nu elders nodig zijn. Dat betekent meteen dus het einde van deze Tour of Britain. Gonzalo Serrano, die aan de leiding stond in het algemeen klassement, is uitgeroepen tot eindwinnaar.

A further update from the @AJBell Tour of Britain. pic.twitter.com/EVl3Wr9WRh — AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 8, 2022

Ook de winnaars van de nevenklassementen zijn bekend: Mathijs Paasschens van Bingoal Pauwels Sauzen WB is de bergkoning van deze wedstrijd. Er is in het Verenigd Koninkrijk een periode van nationale rouw afgekondigd. In de Britse pers werd er al gespeculeerd over het mogelijk niet doorgaan van sportwedstrijden de komende tien dagen.