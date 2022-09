🎥 Reacties van Girmay en de andere podiummannen in Quebec: "Iedereen keek naar Wout van Aert"

Wat een mooi podium in Quebec. Van Aert geraakte er net niet op, Girmay (rechts) wel. De eerste twee plaatsen waren weggelegd voor respectievelijk Cosnefroy (midden) en Matthews (links).

Benoît Cosnefroy wist met zijn vreugde geen blijf na zijn overwinning in de GP van Quebec. "Dit is ongelooflijk! Ik besef het nog niet. Mijn aanval was wel gepland. Als het niet goed uitdraaide, kon Greg Van Avermaet nog sprinten. Ik gaf alles en kon in de laatste vijftig meter echt genieten. Mijn middelmatig seizoen is nu meteen een uitstekend seizoen."

De meest ontevreden man op het podium was wellicht Michael Matthews. "Ik ben ontgoocheld. Het was mijn doel om voor het derde jaar op rij te winnen en ik was er dichtbij. Iedereen keek naar Wout van Aert. Ik denk dat hij een ploegmaat mee had in de groep met Cosnefroy, het was dus een beetje een pokerspel. Jammer genoeg sprintten we voor de tweede plaats, want Cosnefroy was gewoon te sterk."

🇪🇷 @GrmayeBiniam: ”3rd place is amazing, it was a hard race against some of the best riders in the world. This podium is not for me, it’s for my teammates. They gave 100% and supported me all day!”#GPQCM 🇨🇦 pic.twitter.com/txufwi6DL6 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) September 9, 2022

De derde in de uitslag was dus Biniam Girmay van Intermarché-Wanty-Gobert. "Ik ben heel blij met mijn derde plaats. Het is niet normaal welk niveau hier gehaald wordt. Bijna al de beste renners ter wereld zijn hier. Ik moest enkel de laatste vijftig meter sprinten, de rest deden mijn teammaats. Ik had verwacht dat het een lastige koers ging zijn en in de laatste ronde was het nog zwaarder dan verwacht."