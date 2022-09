Olympisch kampioene Kiesenhofer verrast peloton dit keer niet, Silvia Persico wint en Kopecky 4e

Silvia Persico heeft de vierde etappe gewonnen in de Vuelta voor vrouwen. Lotte Kopecky werd 4e.

In de vierde rit in de Challenge by la Vuelta stond een rit van 160 kilometer op het programma tussen Palencia en Segovia. Na een ploegentijdrit en twee bergritten stond er nu een eerder vlakke rit op het programma, al liep de aankomst nog wel wat bergop.

Wie naar de Olympische wegrit bij de vrouwen heeft gekeken en naar deze koers kan misschien een déjà vu gevoel gehad hebben. Anna Kiesenhofer reed namelijk de hele tijd moederziel alleen op kop en had op een gegeven moment zelfs 10 minuten voor op het peloton.

In tegenstelling tot op de Olympische Spelen misrekende het peloton zich dit keer niet en Kiesenhofer werd op slechts 1 kilometer van de meet gegrepen. In de sprint bergop was Silvia Persico de snelste van het pak voor Demi Vollering en Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd 4e. Annemiek Van Vleuten behoudt haar leiderstrui.