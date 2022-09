Zelfs Van der Poel en alle BV's binnen en buiten het wielrennen supporteren voor Remco: "Alsjeblieft, geef gas!"

Remco Evenepoel kan rekenen op de steun van heel wielerminnend België. Alle BV's, en zelfs een bekende Nederlander als Mathieu van der Poel, staan achter hem.

In een filmpje van Het Nieuwsblad hebben heel wat bekende Vlamingen een boodschap voor Evenepoel. "Remco, het hele land staat achter jou. Veel succes", aldus premier Alexander De Croo. "Doe niks, blijf in het wiel en je wint de Ronde van Spanje", is het advies van Johan De Muynck, de laatste Belgische groterondewinnaar.

BEGIN VAN GROTE LOOPBAAN

"Remco, blijf rustig. Zaterdag is de gevaarlijkste dag. Controleer de koers tot een kilometer of drie van het einde en er kan u niks meer gebeuren. Het is het begin van een hele grote rondecarrière", heeft Lucien Van Impe er een goed oog in. "Ik ben heel tevreden dat ik een opvolger heb met u", zegt Freddy Maertens, die zelf de Vuelta won. "Het moest toch een keer gebeuren."

José De Cauwer pakt het ludiek aan. "In tijden van energiecrisis, zou ik zeggen: "Iedereen moet sparen op energie". Tegen jou, zou ik zeggen: "Geef gas, alsjeblieft, geef gas!"" Ook in Het Laatste Nieuws staan er een resem berichten van steun. Onder andere van ene Mathieu van der Poel.

VAN JONGEN IN VOETBAL NAAR TOP IN DE KOERS

"Vlak voor de Vuelta hebben we een paar keer samen getraind. Ik was toen geen partij van Remco. Ik hoop dat Remco deze Vuoelta wint, dan heb ik met onze trainingen toch een miniem aandeel." Stéphane Stassin was nog coach van Remco bij voetbalploeg Anderlecht. "Ik ben niet verbaasd dat hij het zo geweldig doet in het wielrennen, al moet ik zeggen dat mijn mond toch al enkele keren openviel tijdens deze Vuelta."