Juan Sebastian Molano wint verrassend de slotetappe in de Madrid: "Ik voelde dat ze er niet meteen over konden en heb dan maar doorgesprint"

Juan Sebastian Molano heeft verrassend de slotetappe in de Vuelta gewonnen. Normaal moest hij de sprint aantrekken.

Bij Team UAE Emirates was Pascal Ackermann de sprinter van dienst. Zijn lead-out was Juan Sebastian Molano. "Het klopt inderdaad dat ik de sprint moest aantrekken", vertelde Molano in het flashinterview. "Maar ik had het gevoel dat niemand er echt overheen kon. Dus ik heb dan maar doorgesprint."

Het leverde Molano de zege in de slotetappe in de Vuelta op. Kopman Ackermann werd 3e. Molano is ook de 1e Colombiaanse winnaar in Madrid. Ten slotte droeg Molano de rit nog op aan zijn moeder, broers en zussen.