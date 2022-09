Vuelta van 2022 was de zesde snelste ooit, en de elfde van alle grote rondes

Remco Evenepoel won de Vuelta van 2022 en daarmee komt de Vuelta van dit jaar de top 10 van snelste Vuelta's binnen.

De renners in de Vuelta van dit jaar moesten maar liefst 3284 kilometer afleggen. Remco Evenepoel deed dat het snelste in 80:26:59. De gemiddelde snelheid van deze Vuelta komt daarmee uit op 40,807 km/u.

Daarmee komt deze Vuelta op nummer zes te staan van snelste Vuelta's aller tijdens. Het moet alleen degene van 2000, 1997, 2002, 2001 en 2003 voor zich laten toen er gemiddeld meer dan 41 km/u werd gereden met uitschieters in 2001 en 2003 boven de 42 km/u. De vraag is maar of die wel allemaal even zuiver waren.

Ook de Vuelta van vorig jaar staat nog in de top 10. Primož Roglič won die toen met een gemiddelde snelheid van 40,689 km/u.

Ook bekeken over alle grote rondes komt de Vuelta dicht in de buurt van de top. Het komt op een elfde plaats aller tijden te staan.

Fastest Vuelta a España editions | #LaVuelta22



1. 2003 | 42.55 Kph

2. 2001 | 42.53

3. 2002 | 41.59

4. 1997 | 41.19

5. 2000 | 41.09

6. 2022 | 40.807 👈

7. 2005 | 40.7

8. 2021 | 40.689

9. 2007 | 40.64

10. 1996 | 40.47

11. 1998 | 40.34

12. 2017 | 40.014