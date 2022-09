Was het statement van Primož Roglič nodig? "Dat communiqué was onzin"

Het persbericht van Jumbo-Visma over de val van Roglič in de Vuelta heeft heel wat stof doen opwaaien.

Primož Roglič viel in de Vuelta letterlijk weg. Het was de zoveelste val van Primož in een rittenwedstrijd waarin hij moest opgeven. Enkele dagen later wees Roglič met een beschuldigden vinger naar Fred Wright.

"Het was een communicatie- en pr-blunder. Op geen enkel beeld zie je dat Wright in de fout gaat. En zelfs als dat al het geval zou zijn, is het een oorlog die je niet kan winnen, want je ziet het niet. Dus heb je geen bewijs", zegt Jonas Creteur in de Sporza podcast De Tribune.

"Ik heb de persverantwoordelijke van Jumbo-Visma een bericht gestuurd om te zeggen dat hun communiqué onzin was. Maar ik denk dat Roglič als een van de grote kopmannen van de ploeg op tafel heeft geklopt en heeft gezorgd dat de tekst werd gepubliceerd. Dat de ploeg in dit geval niet anders kon", zegt Creteur ook.