Mathieu van der Poel na duidelijke overwinning, zijn derde op rij: "Ik voelde me eerlijk gezegd niet heel goed"

De marge van Mathieu van der Poel op de rest was duidelijk bij zijn overwinning in de GP de Wallonie. Toch had hij geen topdag, aldus de Nederlander.

In het flashinterview kreeg Van der Poel meteen een quizvraag voorgeschoteld: wie was de laatste Nederlander die de GP de Wallonie won en wanneer was dat? Het antwoord: Danny Nelissen, exact dertig jaar geleden. "Dat wist ik niet. Ik kende de Citadel goed vanuit het veldrijden, maar had 'm nog nooit met de wegfiets op gereden. Ik voelde me eerlijk gezegd niet heel goed. Het is wat bizar."

Ja, want wat moesten de anderen dan zeggen? Van der Poel twijfelde zelfs nog of hij zijn eigen kans zou gaan. "We hadden met Jasper Philipsen en ik twee renners die kwamen om te winnen. Ik vroeg aan Jasper of ik de lead-out voor hem moest doen, maar hij was ook geen honderd procent. Ik heb het laatste gaatje gedicht op de twee koplopers en ben dan gewoon beginnen sprinten."

Zo'n aankomsten liggen me goed

'Gewoon sprinten' betekent bij Van der Poel de rest los uit het wiel spurten. "Ik zag dat er niemand meer in mijn wiel zat. Ik had nog de kracht om tot op de streep mijn inspanning vol te houden. Zo'n aankomsten liggen me goed, het is een eerlijke aankomst. Het is een mooie overwinning voor de ploeg. Ik ben heel blij, want de ploeg heeft veel werk opgeknapt."

Het is zijn derde overwinning op rij, nadat al de beste was in de Stadsprijs Geraardsbergen en Izegem Koers. Wat deze nieuwe zege nu betekende voor het WK? Daar wilde Van der Poel zich amper over uitlaten. "Het WK? Dat zal een zware koers zijn."