Update Spanje: Juan Ayuso zegt vermoeid af voor het WK, zijn vervanger komt uit het kamp van Movistar

Juan Ayuso heeft afgehaakt voor het WK. Ayuso is te vermoeid na de Vuelta. Zijn vervanger is opmerkelijk, want die komt uit het kamp van Movistar.

In de voorbije Vuelta werd Juan Ayuso ondanks covid 3e. Hij wou zijn goede vorm nog doortrekken tot het WK en was ook een van de kopmannen in de selectie van Spanje. Maar Ayuso zei af voor het WK. Hij is fysiek en mentaal te vermoeid.

Spaans bondscoach Pasqual Momparler vond al een vervanger voor Ayuso en dat is Ivan Garcia Cortina. Dat is opmerkelijk, want Garcia Cortina mocht eerst niet naar het WK van Movistar. Hij moet nog UCI-punten verzamelen voor Movistar, want die zitten in volle degradatiestrijd.

De andere namen binnen de Spaanse selectie zijn Marc Soler, Oier Lazkano, Gotzon Martín, Eduard Prades, Jesús Ezquerra, Roger Adriá en Urko Berrade. Wellicht krijgt Garcia Cortina een beschermde rol. Hij toonde in Canada al dat hij in vorm is (5e in Québec) en heeft een sprint in de benen.