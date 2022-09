Een goede dag voor UAE met winst in Luxemburg en Toscane

Het was een goede dag voor Team UAE Emirates. Matteo Trentin won een etappe in de Ronde van Luxemburg. Een uur later won Marc Hirschi de Ronde van Toscane.

De 2e etappe in de Ronde van Luxemburg eindigde op een sprint. Matteo Trentin zette die sprint naar zijn hand. "Op het einde probeerden we met Rafal Majka het tempo op de klim hoog te houden", vertelde Trentin. "De lead-out deed een goede job en we konden ervoor zorgen dat Quick Step-Alpha Vinyl vroeg moest aangaan, waardoor ik in de laatste meters er nog over kon komen."

Een uur later was het opnieuw prijs voor Team UAE Emirates. Marc Hirschi won in de Ronde van Toscane de sprint van een kleine groep. "Ik had moeite om Daniel Felipe Martinez op de laatste klim te volgen", zei Hirschi. "Maar ik wist dat we in de laatste 20 km konden terugkeren als we samenwerkten. Op het einde wist ik dat ik de snelste kon zijn en als 1e over de streep rijden, gaf veel voldoening."