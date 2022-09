🎥 Nederlandse ritzege in Slowakije, eindzege voor Quick-Step Alpha Vinyl

In de Ronde van Slowakije stond de laatste rit op het programma.

De laatste etappe van de Ronde van Slowakije was 182,1 kilometer lang tussen Levoča en Košice. Aan het begin van de etappe stonden twee beklimmingen op het programma. Daarna was het vlak tot aan de meet.

Aan het einde bleven twee Nederlanders van het VolkerWessels Team voorop. Peter Schulting (35) liet de overwinning aan zijn jonge ploegmaat Jasper Haest (23) nadat een spelletje blad-steen-schaar besliste over wie zou winnen. Het is voor Haest zijn eerste zege in zijn carrière.

De twee waren geen bedreiging voor de eindzege van Josef Černý. De Tsjech wint de Ronde van Slowakije voor zijn ploegmaat Mauri Vansevenant en de Nederlander Koen Bouwman. Het is voor Quick-Step Alpha Vinyl de vierde einzege in vijf jaar in Slowakije.