Ellen van Dijk voor derde keer wereldkampioen tijdrijden zonder de tussentijden te weten

Op het WK tijdrijden voor vrouwen is Ellen van Dijk voor de derde keer wereldkampioen geworden.

Ellen van Dijk startte als laatste in de tijdrit en verpulverde bij de tussenpunten de tijden van thuisrijdster Grace Brown. Aan de finish hield ze uiteindelijk nog twaalf seconden over op de Australische.

Van Dijk was niet op de hoogte van de tussentijden. "Dat wil ik nooit weten. Ik kom helemaal in mijn eigen wereld om het maximale uit mezelf te kunnen halen. Als ik de tijden van de andere hoor, verlies ik mijn focus."

"Tot aan de finish had ik geen idee waarvoor ik aan het rijden was. Ik hoorde mijn coach wel zeggen dat het goed ging en dat ik voor iets aan het rijden was. Ik had met mijn coach afgesproken dat ik niets wilde weten. De verrassing was heel groot toen ik over de finish kwam en weer de wereldtitel pakte"