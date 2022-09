Zilver voor Segaert was hoogst haalbare volgens bondscoach Pauwels: "We zijn tevreden"

Serge Pauwels was de bondscoach van dienst bij de beloften en die zag dat Alec Segaert alles perfect deed.

Serge Pauwels riep de beloften in de tijdrit toe via een megafoon bovenop de wagen. Alec Segaert rijdt namelijk niet graag met oortjes en daarom lostte de Belgische ploeg dat op met een megafoon.

Over de prestaties was de bondscoach blij. "Alec heeft heel constant gereden. Zijn tweede ronde was eigenlijk even snel als zijn eerste. Zijn bochten waren ook veel beter dan vorig jaar. Ik denk niet dat we het ergens hebben laten liggen, dus we zijn tevreden", zei de bondscoach achteraf bij Sporza.

Segaert werd vorig jaar op het WK bij de junioren al derde, nu werd hij als eerstejaarsbelofte tweede. En winnaar Søren Wærenskjold is volgend jaar prof, dus ligt de weg open voor Segaert. "Segaert is nog maar eerstejaarsbelofte, dus we rekenen we op hem de volgende jaren. Hij staat te popelen om wereldkampioen te worden", besloot de bondscoach.