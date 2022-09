Nieuwkomer bij Lotto-Dstny maakt zich geen zorgen over mogelijke degradatie

De Nederlandse kampioen rijdt momenteel nog voor Jumbo-Visma maar rijdt vanaf volgend jaar bij Lotto-Dstny.

Lotto-Soudal (volgend jaar Lotto-Dstny) vecht al het hele jaar tegen de degradatie. Met Arnaud De Lie en Caleb Ewan pakte de ploeg al heel wat punten maar nog altijd niet voldoende. De Belgische ploeg staat nog altijd op een 19de plaats.

Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn werd al aangekondigd als nieuwe kracht voor volgend seizoen bij Lotto-Dstny. De Nederlander houdt zich niet echt bezig met de huidige degradatiestrijd. "Of ik ermee bezig ben? Nee, helemaal niet", zegt hij bij Wielerflits.

"Ik kijk er wel af en toe naar, maar in de koers hou ik me er niet mee bezig. Het is ook niet zo’n groot verschil voor de toekomst. Ze staan momenteel eerste op de ProConti-ranking, dan is het misschien wel een betere uitgangspositie. Al is het natuurlijk wel leuk als een ploeg WorldTour blijft", besluit Eenkhoorn.