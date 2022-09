Vertrouwen stijgt meteen een pak bij Vanthourenhout na Kruibeke: "Voor wedstrijd gaf ik mijn conditie een 6, nu een 8"

Wat een zege in Kruibeke al niet kan doen. Het vertrouwen van Michael Vanthourenhout gaat meteen met een ruk omhoog nadat hij de beste was in de eerste Belgische cross van het seizoen.

"In het begin had ik een redelijk goed gevoel. Toen Laurens Sweeck doortrok, had ik het even moeilijk. Ik kon wel mee in het wiel. Wanneer Eli Iserbyt even probeerde, voelde ik dat er wel nog iets op zat. Dan heb ik de hele tijd tempo gereden", doet Vanthourenhout in het flashinterview het relaas van zijn wedstrijd.

Ik had dit niet verwacht

De overwinning verrast hem toch enigszins. "Ik had dit niet verwacht. Voor het seizoen had ik geen supergevoel. Wel tof om zo te beginnen. Het is geen parcours dat zich ertoe leent om zich te sparen. Het was van begin tot einde vol gas. Je moet heel de cross opletten voor de schuine kant enzo. Ik heb gewoon mijn eigen lijnen gereden. Dan wist ik wel dat een voorsprong van 25 seconden normaal genoeg was. Blij dat ik het kon afmaken."

Met die eerste zege op de teller geeft Vanthourenhout zichzelf cijfers op tien. "Voor de wedstrijd gaf ik mijn conditie een 6, nu een 8. Op dit kan ik verder bouwen. Het is altijd moeilijk om de eerste keer te weten waar iedereen staat. Op naar de volgende."