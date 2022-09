Dan toch: Voeckler tovert Cosnefroy uit zijn hoed voor de WK wegrit

Het nieuws is bevestigd voor de Franse wielerbond FFC.

Het gerucht deed al heel de week de ronde en Cosnefroy was ook al gespot in het bijzijn van de Franse nationale ploeg, nu is het nieuws ook officieel bevestigd.

Benoît Cosnefroy vervangt zondag Rémi Cavagna. Hij reed al de individuele tijdrit en ook de mixed relay. Cavagna reed ook al bijna een hele Vuelta op kop voor Remco Evenepoel en is waarschijnlijk te vermoeid.

Benoît Cosnefroy zou aanvankelijk niet meedoen aan het WK wielrennen. Hij wou eerst nog een belangrijke koers winnen voor zijn ploeg AG2R-Citroën in het najaar. Dat had hij in april al laten weten aan bondscoach Voeckler. Maar na zijn winst in Québec belde Voeckler Cosnefroy onmiddelijk op.

Frankrijk begint zo met een hele resem kandidaten voor de wereldtitel. Uittredend wereldkampioen Julian Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Pavel Sivakov, Romain Bardet, Florian Sénéchal, Bruno Armirail en Quetin Pacher nemen deel voor Frankrijk. Ze starten met negen in plaats van de gebruikelijke acht doordat Alaphilippe als wereldkampioen automatisch mag deelnemen.