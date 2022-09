Jasper Stuyven realistisch: "Neen, ik denk hier niet te veel aan eigen kansen"

Jasper Stuyven greep vorig jaar in zijn Leuven net naast een WK-medaille. Op een persconferentie sprak hij over zin eigen ambities en die van de ploeg.

Jasper Stuyven heeeft dit jaar geen persoonlijke ambities op het WK wielrennen. Hij zal dit jaar vooral als wegkapitein fungeren. "Neen, ik denk hier niet te veel aan eigen kansen. Dit is echt wel een lastig parcours."

De Belgen hebben vooral geleerd uit de fouten van vorig jaar in Leuven. Toen viel Remco Evenepoel van te ver aan en liet Wout van Aert laat weten aan Jasper Stuyven dat hij niet goed genoeg was en Stuyven zijn kans mocht gaan. Zondag moet het beter. Maar België zal ondanks zijn twee sterke kopmannen niet alles op zich nemen.

"Er zijn hier nog veel sterke renners, sterke blokken. Denk maar aan Nederland, Frankrijk en Australië. Er zijn nog landen die het gewicht van de koers mogen dragen. Het is niet alleen aan ons".

"Je hebt Wout en Remco, daarnaast zie ik Quinten Hermans hier op dit parcours goed voor de dag komen. Met hem kunnen we nog spelen in de slotfase. Die helling op het lokale circuit wordt vergeleken met de Berendries. Maar ik kan je verzekeren, als je daar 7 of 8 keer over moet, dan zal dat op het eind doorwegen. Als we goed communiceren onderweg en eerlijk zijn met elkaar, kunnen we ver geraken", besloot Stuyven.