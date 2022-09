Michael Matthews ziet zichzelf als de topfavoriet op het WK en twijfelt aan de combo Van Aert-Evenepoel

Michael Matthews is de kopman bij Australië. Hij wil absoluut in eigen land wereldkampioen worden.

In het begin van het seizoen waren er nog 2 kopmannen bij Australië. Dat waren Michael Matthews en Caleb Ewan. Uiteindelijk koos de Australische bondscoach om enkel met Matthews naar het WK in eigen land af te zakken. Matthews weet zelf niet wat de reden van die keuze is. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Matthews staat met veel ambitie aan de start van het WK. 12 jaar geleden werd hij in Geelong wereldkampioen bij de beloften. In Wollongong wil hij wereldkampioen bij de profs worden. Sterker nog: hij ziet zichzelf als de topfavoriet. Al hoopt hij dat hij zich daarmee niet zal vervloeken, maar hij voelt dat het hele land achter hem staat. Matthews kan daarvoor rekenen op een sterke ploeg. In de selectie zitten ook Ben O'Connor, Jai Hindley, Heinrich Haussler, Luke Plapp, Luke Durbridge en Simon Clarke.

Voor de wereldtitel zal Matthews onder meer stevige concurrentie van België krijgen, waar Wout Van Aert en Remco Evenepoel de kopmannen zijn. Voor de koers is hij nog niet zeker of beiden zouden samenwerken. Hij vermoedt dat er een gesprek tussen hen is geweest, maar weet niet of alles tussen hen weer goed gaat. Het is ook iets waar hij zich niet meteen mee bezighoudt.