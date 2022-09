Bondscoach Serge Pauwels is trots op de prestaties van de beloften: "Maar we misten een afmaker zoals een Arnaud De Lie"

De beloften hadden tot 10 km van de streep de wedstrijd in handen, maar dat leidde niet tot een dichte ereplaats. Achteraf waren ze ontgoocheld. Bondscoach Serge Pauwels reageerde bij Sporza.

"Ik had hen gewaarschuwd voor een snelle start en ze zaten meteen attent vooraan", begon Serge Pauwels bij Sporza. "Zoals vooraf afgesproken, zat Fabio Van Den Bossche mee in de vroege vlucht en daardoor zat de rest in een zetel. Eenmaal in het peloton de tegenaanval begon, nam Alec Segaert de rol van Van Den Bossche in de kopgroep over. Dat was ideaal."

Toch draaide het op het einde niet goed uit. "We wisten op voorhand dat het moeilijk zou worden, omdat we iemand met een explosieve sprint misten", ging Pauwels verder. "Iemand als Arnaud De Lie hadden we nodig. Met hem erbij zouden we totale controle gehad hebben."

"Het is geen medaille of overwinning geworden. Toch ben ik heel fier op hen. Ze hebben constant voor de overwinning gereden", besloot Pauwels.