Patrick Lefevere gelooft niet in samenwerking Evenepoel-Van Aert en spreekt ook over farce met Cavagna en Cosnefroy

Patrick Lefevere is met Quick-Step Alpha Vinyl de hofleverancier op het WK met twaalf renners, al had er dat één meer moeten zijn.

Lefevere raadt ook naar de oorzaak van het vervangen van Cavagna door Cosnefroy. Die laatste noemt Lefevere ook un fort caractère. En volgens hem wilde Cosnefroy ook het kopmanschap op het WK, iets wat bondscoach Voeckler hem eerst niet kon geven, maar uiteindelijk toch wel en toen moest er iemand naar huis. Cavagna dus.

Lefevere noemt de organisatie van de Fransen ook een boeltje in zijn colum in Het Nieuwsblad. "Bij het inchecken kreeg Cavagna te horen dat er geen reservaties gemaakt waren voor zijn fiets en zijn valies. De fiets van Rémi hebben wij dan over gebracht naar Tubeke, waar hij opgepikt is door de Belgische federatie. Alles raakt opgelost, maar het kan niet de bedoeling zijn dat wij de gaten moeten dichtrijden die de Fransen laten vallen."

Ook over de trouwgeloften van Evenepoel en Van Aert op hun persconferentie heeft Lefevere twijfels. "Ze gaan samenwerken in de finale. Ik hoor het hen graag zeggen, maar toch maar afwachten wat er gebeurt als zondagmorgen in de laatste kilometers ineens het winnaarsbeestje wakker wordt", besluit Lefevere.