Fem van Empel pakt prachtige zege in Beringen

De cross in Beringen is gewonnen door de Nederlandse Fem van Empel. Zij won in de sprint van Lucinda Brand.

Brand was voor het eerst van de partij in de cross dit seizoen en dat wou ze meteen laten zien. Ook Van Empel, vorige week winnaar in Kruibeke, was op de zege gebrand. Marie Schreiber dook als eerste het veld in, maar ze kreeg al vlug gezelschap. Van Empel spurtte naar voor, maar kreeg net als Brand met pech af te rekenen. Toch keerden zij al snel terug naar voren. Brand versnelde, enkel Van Empel kon in haar buurt blijven. De twee maakten reden de laatste ronde samen. Van Empel haalde het in de sprint vanop de kop. Denise Betsema werd derde.