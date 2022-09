Oostenrijker Lukas Pöstlberger trekt naar Team BikeExchange-Jayco

Na acht jaar bij BORA-hansgrohe vertrekt Lukas Pöstlberger (30) bij het Duitse team.

Pöstlberger maakte in 2015 zijn profdebuut bij Bora. In 2017 won de Oostenrijker de openingsrit in de Giro en pakte toen de roze trui. In de Dauphiné van vorig jaar won Pöstlberger ook een rit. En Pöstlberger werd ook al twee keer Oostenrijks kampioen op de weg in 2012 en 2018.

Team BikeExchange-Jayco ziet Pöstlberger, een allrounder, als een versterking voor de klassieke kern en wil hem ook inschakelen in de sprinttrein en voor de grote rondes.

"Het is altijd belangrijk om echte allround rijders in het team te hebben die kunnen bijdragen aan een reeks races en met Pöstlberger hebben we bij vele gelegenheden gezien dat hij een waardevolle rijder is die zijn kracht over races kan overbrengen", zegt algemeen manager Brent Copeland.

Ook Pöstlberger zelf kijkt uit naar het nieuwe avontuur bij het Australische team. "Het wordt een totaal nieuw avontuur voor mij en ik heb erg veel zin om aan deze reis te beginnen".