'De jacht barst los: Ineos Grenadies wil Remco Evenepoel overnemen van Quick-Step'

Als Vueltawinnaar en wereldkampioen is Remco Evenepoel dé trots van Quick-Step. Bij Ineos zouden ze hem maar al te graag willen strikken en het lijkt hen menens.

VeloNews komt met het nieuws naar buiten dat ze bij Ineos Grenadiers alle mogelijke pistes verkennen die kunnen leiden tot een toekomstige overstap van Remco Evenepoel. Ineos heeft een rijke traditie in het groterondewerk, maar speelt de laatste jaren vaak tweede viool wanneer het over het klassement gaat. Eigenaar Jim Ratcliffe wil een grote naam binnenhalen die voor onmiddellijk succes in de Tour kan gaan.

APPJE VAN BRAILSFORD

Allemaal goed en wel, maar Remco Evenepoel ligt onder contract bij Quick-Step Alpha Vinyl tot 2026. Dave Brailsford gooide desalniettemin een lijntje uit. Patrick Lefevere doet dat verhaal dan weer uit de doeken. "Brailsford stuurde me na de Vuelta via Whatsapp een bericht en dat doet hij niet vaak. Hij zei: gefeliciteerd, wat een kampioen. Als je hem op een dag wil verkopen, bel me dan."

Moeilijk uit te maken of dat al dan niet als grap bedoeld was, maar het is bekend dat Ineos al langer Evenepoel op de voet volgt. Aangezien Evenepoel nog voor zo'n lange tijd bij Quick-Step onder contract ligt, zou Ineos alleszins met heel veel geld over de brug moeten komen indien het hem op korte termijn wil overnemen.