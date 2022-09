Gianni Marchand van Tarteletto-Isorex veegt alsnog de nul weg en doet dat in ... Iran

Gianni Marchand van Tarteletto-Isorex heeft alsnog de nul van de teller geveegd door in... Iran een koers te winnen. De eerste rit in de Ronde van Iran namelijk.

Vorig jaar was Gianni Marchand nog een mooie derde in de Baloise Belgium Tour. Knappe prestaties leveren is één ding, als winnaar over de streep komen nog iets anders. Marchand heeft ook al ondervonden hoe moeilijk dat is als prof, maar maakte het in Iran wél fraai af.

MARCHAND KLOPT MALEISIËR

De Ronde van Iran begon met een etappe van Tabriz naar Urmia, een rit van 153,8 kilometer. Aan het einde was Marchand in de hoofdstad van Urmia County sneller dan de Maleisiër Mohd Zariff dan Terengganu Polygon Cycling Team.

Marchand opent zo alsnog zijn rekening in 2022 en is ook meteen de eerste leider in de Ronde van Iran. Aan hem om zijn leiderstrui vanaf morgen te verdedigen. De Ronde van Iran duurt vijf dagen.