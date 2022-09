Jonas Vingegaard behaalt eerste overwinning sinds Tour de France op steile klim in CRO Race

Jonas Vingegaard heeft voor het eerst sinds zijn eindzege in de Tour de France van de overwinning kunnen proeven. De Deen was de sterkste op een steile klim in de CRO Race.

Na twee massasprints was het wel wat anders op de derde dag van de CRO Race, met aan het eind van de derde rit een steile klim in Primošten, deels over onverharde wegen. Oscar Fraile dacht bijvoorbeeld om weg te springen, maar de Spanjaard kon de betere klimmers niet afschudden. MILAN REDT LEIDERSTRUI Een paar verrassingen toch in deze finale. Bijvoorbeeld dat Jonathan Milan met zijn power ook nog de schade wist te beperken en zo nipt zijn leiderstrui redde. En dat de Brit Oscar Onley van DSM zo sterk voor de dag kwam. Onley moest in slechts één man zijn meerdere erkennen: Jonas Vingegaard. De Tourwinnaar kwam op het juiste moment met zijn versnelling voor de dag en kon boven op de klim de vuist ballen. Matej Mohorič werd derde in de rituitslag.