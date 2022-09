'Lotto Soudal denkt aan Axel Merckx als opvolger van John Lelangue'

Het vertrek van John Lelangue werd eerder gecommuniceerd. Als vervanger zou Lotto aan Axel Merckx denken, melden verschillende media.

Zo pakken HLN en HNB met hun webstek uit met het nieuws dat Axel Merckx in beeld is om bij Lotto de sportieve lijnen te gaan uitzetten. Merckx is al enkele jaren de drijvende kracht achter opleidingsploeg Hagens Berman Axeon en heeft al meerdere talenten begeleid die later furore maakten.

ERVARING

Door het vertrek van Lelangue zou Yana Seel meer verantwoordelijkheid krijgen, maar sowieso moet naast haar nog iemad met sportieve ervaring binnengehaald worden. Dat zou dan Merckx zijn, die zijn ervaringen als voormalig profrenner én als ploegleider kan aanwenden.

De zoon van wielerlegende Eddy Merckx is sinds kort terug in het land. Eventuele onderhandelingen kunnen dus in België plaatsvinden.