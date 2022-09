Vingegaard doet vertrouwen op om er na Tourzege sterk slot uit te persen: "Bevestig dat ik daar toe in staat ben"

Jonas Vingegaard heeft nog eens uitgepakt. De Tourwinnaar is gebrand op een sterk slot van het seizoen, want dat bleef reeds al te dikwijls achterwege.

De derde rit in de CRO Race eindigde op een steile puist en daar kwamen de klimcapaciteiten van Vingegaard tot uiting. "De finish was heel lastig. De ondergrond was hobbelig, waardoor het lastig was om op de pedalen te dansen. Dat dwong me te zitten op het zadel en vanuit daar naar de kop van de wedstrijd te springen. Ik ben heel blij met deze overwinning. De benen waren goed."

PLOEG NAM HEFT IN HANDEN

Ook opnieuw een mooie collectieve triomf voor Jumbo-Visma. "We hadden als ploeg het heft van de koers in handen. Ik ben mijn ploeggenoten dankbaar voor het vele werk dat zij verricht hebben. We hebben er hard voor gewerkt. Er liggen nog enkele verraderlijke etappes in het verschiet, dus met het eindklassement ben ik nog niet teveel bezig. Maar ik ga natuurlijk wel mijn best doen om er het uiterste uit te halen."

De ritzege is alvast een soort bevestiging voor Vingegaard. "Met de vorm zit het wel goed. In de voorbije seizoenen had ik moeite om ook in het slot van het seizoen op mijn beste niveau rond te koersen. Met deze overwinning bevestig ik voor mezelf dat ik daar wel toe in staat ben. Dat geeft ook vertrouwen richting de komende koersen."