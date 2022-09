Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) moet onder het mes en ziet seizoen vroegtijdig eindigen

Alpecin-Deceuninck maakte het spijtige nieuws bekend via de sociale mediakanalen van de ploeg. Woensdag kwam het op training tot een kleine valpartij, zo omschrijft de Belgische wielerformatie het. "Daarbij is zijn duim uit de kom geraakt", laat het team weten.

Een voorval met gevolgen. Renner en ploeg hebben er voor geopteerd om nu al in te grijpen, aangezien de meeste belangrijke afspraken achter de rug zijn en zodat Planckaert dan helemaal klaar zal zijn voor het begin van het wielerjaar 2023.

Edward Planckaert's 2022 season came to an end due to a small crash yesterday in training, in which he dislocated his thumb. He'll undergo surgery and is expected to have a normal winter preparation for next season.



