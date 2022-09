Lotto Soudal met 3 Belgen in de Ronde van Emilia, Andreas Kron de kopman

Lotto Soudal heeft zijn selectie voor de Ronde van Emilia bekendgemaakt. Ze nemen 3 Belgen mee.

Tegenwoordig rijdt Lotto Soudal bijna elke wedstrijd. Ze staan ook aan de start van de Ronde van Emilia.

In zijn selectie nam Lotto Soudal 3 Belgen op. Dat zijn Maxim Van Gils, Victor Verschaeve en Harm Vanhoucke. Vooral van Van Gils zal de ploeg op een mooi resultaat hopen. Hij won begin dit jaar een rit in de Saudi Tour en het eindklassement.

De kopman bij Lotto Soudal is Andreas Kron. Hij reed dit seizoen al vele knappe ereplaatsen. 2 weken geleden was hij nog 7e in de Ronde van Toscane en 8e in de Coppa Sabatini. Ook zal de ploeg op hem rekenen voor een nieuw goed resultaat. Kron is een van de renners die voor de UCI-punten zorgt bij Lotto Soudal.