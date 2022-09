Ruben Guerreiro staat dicht bij Movistar ondanks zijn nog lopende contract bij EF Education-EasyPost

Ruben Guerreiro staat dichtbij een overgang naar Movistar. Nochtans heeft hij nog een contract tot eind 2023 bij EF Education-EasyPost.

In 2020 won Ruben Guerreiro het puntenklassement in de Giro. Dit jaar won hij de Mont Ventoux Challenge en reed hij nog tal van ereplaatsen bijeen.

Guerreiro heeft bij EF Education-EasyPost nog een contract tot eind 2023, maar toch staat hij onder heel wat belangstelling van andere teams. Zo zou hij kort bij een overgang naar Movistar staan. Dat vertelde zijn makelaar aan VeloNews: "We zijn nog in gesprek en kijken naar een contract van 3 of 4 jaar. Het is nog niet rond, maar het gaat de goede kant op."

Vooraleer Guerreiro naar Movistar kan gaan, zal zijn contract bij EF eerst nog moeten ontbonden worden. "Er is bij hen nog een contract van een jaar, maar ik denk dat we tot een akkoord kunnen komen", aldus de makelaar van de Portugees.