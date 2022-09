Sven Nys ziet een extra renner naar Baloise Trek Lions komen: "Tof om eens de omgekeerde beweging te zien"

Joris Nieuwenhuis versterkt Baloise Trek Lions. Sven Nys is opgetogen met zijn nieuwste aanwinst.

Eerder op vrijdag maakte Baloise Trek Lions bekend dat Joris Nieuwenhuis Team DSM verlaat en vanaf 1 oktober voor de ploeg van Sven Nys zal uitkomen.

Nys is opgetogen met de komst van Nieuwenhuis: "In het verleden bewees Nieuwenhuis al dat hij veel crosspotentieel bezit. Het wordt dan ook een mooie uitdaging om hem naar een hoger crossniveau te tillen."

Nieuwenhuis was voor zijn periode bij DSM al fulltime crosser. Hij was onder meer wereldkampioen bij de beloften. Daarna zette hij alles op de weg. Nu kiest hij dus weer om fulltime veldrijder te zijn. Dat ziet Nys graag gebeuren: "Het is tof om iemand eens de stap van de weg naar het veld te zetten."