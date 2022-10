📷 🎥 IN BEELD: Dit was de huldiging van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is gehuldigd in thuisgemeente Dilbeek en op de Grote Markt van Brussel. De Grote Markt was bomvol.

2 oktober was de grote dag. Remco Evenepoel werd na zijn Vueltazege en zijn wereldtitel uitgebreid gehuldigd. De 1e afspraken waren in Dilbeek, als inwoner van Schepdaal de thuisgemeente van Remco Evenepoel. Daar werd hij tot ereburger van Dilbeek benoemd en aan het cultureel centrum stond er een massa volk. Ook showde hij er zijn aangepaste fiets.

Celebration time for 🌈 @EvenepoelRemco in Dilbeeke, whose honorary citizen he is as of today 😃



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/aJo6Aa2T6R — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) October 2, 2022

Time to paint the town 🌈 pic.twitter.com/r4wAjZpmdh — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) October 2, 2022

A bike fit for a World Champion 😍



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/VJanlyVEh7 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) October 2, 2022

Na Dilbeek ging het richting de Grote Markt in Brussel. Daar stond een massa volk te wachten. Evenepoel kon zijn ogen niet geloven toen hij op het balkon van het stadhuis stond. Ook was er tijd voor de Viking Clap en Evenepoel was ook even de dj van dienst.