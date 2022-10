Matej Mohoric snoept nog de eindzege in de CRO Race van Jonas Vingegaard af, Elia Viviani wint de slotrit

Matej Mohoric heeft de CRO Race gewonnen. In de slotetappe kon hij dankzij de bonificaties nog de leiderstrui van Jonas Vingegaard afsnoepen. De slotrit was voor Elia Viviani.

De slotetappe in de CRO Race was een relatief vlakke etappe. De start was in Sveta Nedelja en de renners moesten aankomen in Zagreb. In de straten van Zagreb waren er nog 2 plaatselijke ronden met een klein klimmetje in. Goed voor een totaal van 159 km.

Jonas Vingegaard was vooraf de drager van de leiderstrui, maar onderweg lagen er nog bonificatieseconden. Matej Mohoric en Oscar Onley stonden maar op 8 seconden. Jumbo-Visma dacht het daardoor tactisch te spelen. Ze stuurden Timo Roosen mee in een kopgroep van 5 renners om de bonificaties weg te nemen.

Het leek goed uit te draaien voor Vingegaard, maar Mohoric pakte nog 3 bonificatieseconden. Daarna reed het peloton naar de finish. De sprint van een uitgedund peloton na een valpartij om minder dan 3 km van de streep was voor Elia Viviani. Mohoric plaatste zich op een 2e plaats en pakte zo 6 extra seconden. Zo pakte hij nog de eindzege. Laurenz Rex eindigde op plaats 4 in de rit. Kenny Molly was 7e.