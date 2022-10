'Pauline Ferrand-Prévot gelinkt aan nieuwe vrouwenploeg van INEOS Grenadiers'

Meervoudig wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot wordt gelinkt met een nieuw vrouwenteam van INEOS Grenadiers. Dat meldt VeloNews.

Pauline Ferrand-Prévot is meervoudig werelkampioene mountainbike. Ook won ze op de weg en in het veld al de wereldtitel. De laatste jaren reed ze nauwelijks op de weg, maar daar zou verandering in kunnen komen.

Volgens VeloNews staat Ferrand-Prévot dichtbij het nieuwe vrouwenteam van INEOS Grenadiers. Een van hun bronnen vertelde hen dat ze al zou getekend hebben. Het is voor haar wel de bedoeling om te blijven mountainbiken. Of ze dan ook weer op de weg zou rijden, is nog onduidelijk.

Ook is het nog onduidelijk hoeveel renners bij het team zouden horen. Het kan enkel bij Ferrand-Prévot blijven, maar het kan ook zijn dat INEOS Grenadiers meer rensters laat tekenen.