Ritzeges maar geen eindzege voor Vingegaard: "Bemoei me niet graag met sprints, Lombardije een van grote doelen"

Jonas Vingegaard heeft wel zijn ritzeges, maar door niet echt mee te sprinten liep hij de eindzege in de slotrit in de CRO Race nog wel mis.

De Tourwinnaar besefte uiteraard zelf ook wel dat er nog bonificatieseconden lagen en dat hij dus Mohorič nog moest vrezen. "We wisten dat Bahrein het al vroeg zou proberen. Wij hebben het ook geprobeerd, maar ik ben niet snel genoeg om met deze renners te sprinten. Ik ben geen sprinter en bemoei me ook niet graag met pelotonsprints."

Het is zijn ding niet en hij aanvaardt dan ook dat we winst nog naar een andere renner ging. "Ik had hier graag gewonnen, maar het is wat het is. Mohorič pakte genoeg bonificatieseconden en hij verdient het dan ook. Dit is ook onderdeel van het wielrennen."

Ik kijk uit naar de Ronde van Lombardije

Vingegaard was wel bergop twee keer de beste in de CRO Race en bewees zo klaar te zijn voor de Ronde van Lombardije. "Ik ben blij en tevreden met de vorm. Ik kijk uit naar volgende week. Het is een van mijn grote doelen van dit seizoen."