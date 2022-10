Europees kampioene Wiebes maakt favorietenrol glansrijk waar in Binche bij de dames, Sanne Cant in top 5

Europees kampioene Lorena Wiebes was met stip de grote favoriete in Binche-Chimay-Binche bij de vrouwen. De Nederlandse was zoals verwacht veruit de snelste.

Veel symboliek in de mannenkoers, maar eerst was het uitkijken naar de prestaties van de vrouwen in Binche-Chimay-Binche. Een kopgroep van vijf rensters, met daarbij ook de Belgische Julie Van de Velde, knokte om toch maar voorop te kunnen blijven. Dat was helaas iets te hoog gegrepen: op exact een kilometer van het einde werd het kwintet gegrepen.

Vervolgens werd er op de kasseien nog ferm doorgetrokken. Sanne Cant schoof op een gegeven moment goed op, maar de echte explosie moest dan nog komen. Achter de eerste acht rensters viel er toch een gaatje, de rest was dan al uitgeschakeld voor de overwinning.

DRIE BELGISCHE RENSTERS IN TOP 10

Eens Lorena Wiebes dan haar sprint lanceerde, was het meteen duidelijk dat de zege enkel voor haar weggelegd was. De sprintster van DSM knalde van de rest weg en kon de vuist ballen. Haar landgenote Van't Geloof werd tweede, de Finse Ahtosalo derde. Sanne Cant werd nog knap vijfde, Van de Velde kwam als achtste over de streep. Nathalie Bex sloot de top 10 af.