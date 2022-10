VOORBESCHOUWING RONDE VAN LOMBARDIJE: Wie volgt in het laatste monument van het jaar Tadej Pogacar op?

Met de Ronde van Lombardije, het laatste monument van het jaar, in het verschiet is het wielerjaar van 2022 bijna helemaal gedaan. Vorig jaar won Tadej Pogacar de koers van de vallende bladeren.

Het parcours van de Ronde van Lombardije verandert regelmatig. Ook in 2022 besliste de organisatie om het parcours opnieuw aan te passen. In 2021 reden de renners nog van Como naar Bergamo. In 2022 rijden ze in de omgekeerde richting.

In het begin van de wedstrijd zijn er al 5 beklimmingen, maar die zullen weinig invloed hebben op het koersverloop. De andere 4 zijn dat wel. Op zo'n 60 km van de streep is er de Madonna del Ghisallo (8,6 km aan 6,2% met in het midden een tussenstuk). Nadien volgt op 27 km van de streep de San Fermo della Battaglia (2,7 km aan 7,2%). Die laatste klim moeten ze 2 keer doen. De renners rijden nog een lokale ronde van 22 km met de Civiglio (4,2 km aan 9,7%) en dus ook de San Fermo della Battaglia. Na de laatste klim is het nog ruim 5 km. Alles is goed voor een totaal van 253 km.

Da Bergamo a Como, 253 km per chiudere la stagione in grande stile 💚👇 Ecco il percorso de Il Lombardia 2022! 🗺️



From Bergamo to Como, 253 km to end the season in style 💚

👇 Check out the route of Il Lombardia 2022! 🗺️#ILombardia#LaClassicaDelleFoglieMorte #percorso pic.twitter.com/L1qJuMfOo2 — Il Lombardia (@Il_Lombardia) September 27, 2022

Vorig jaar won Tadej Pogacar en ook dit jaar behoort hij tot de favorieten. Eerder deze week won hij al de Tre Valli Varesine. Enkele dagen ervoor was hij 2e in de Ronde van Emilia en voor het WK won hij de GP van Montréal. Het is duidelijk dat hij in vorm is. Ook heeft hij de troef dat hij bergop bij de besten is en dat hij kan sprinten.

Concurrenten voor Pogacar zijn er genoeg. INEOS Grenadiers heeft enkele kanshebbers met Adam Yates, Daniel Felipe Martinez en Jhonatan Narvaez. Bij Quick Step-Alpha Vinyl is Julian Alaphilippe de kopman. Hij was eerder in oktober al zeer bedrijvig in Italië. Jumbo-Visma rekent dan weer op Jonas Vingegaard die in de CRO Race toonde dat hij opnieuw in vorm is, ondanks zijn inactiviteit van 2 maanden. Ook Matej Mohoric toonde daar dat hij in vorm is.

© photonews

Ook behoren er enkele Belgen tot de kanshebbers. Quinten Hermans bewees met zijn 2e plaats in Luik-Bastenaken-Luik al dat hij een zwaar parcours aankan. Ook Dylan Teuns zal met enige ambitie aan de start staan en voor een 1e keer in het shirt van Israël-Premier Tech willen winnen. Zijn ploeg rekent ook nog altijd op Jakob Fuglsang.

Verder zijn er ook nog Jay Vine, Romain Bardet, Bauke Mollema, Enric Mas, Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin en Sergio Higuita. Al zullen Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali in hun laatste wedstrijd van hun carrière nog voor een laatste keer willen toeslaan.

ONZE STERREN:

**** Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard, Matej Mohoric

** Quinten Hermans, Julian Alaphilippe, Sergio Higuita

* Dylan Teuns, Enric Mas, Lorenzo Fortunato, Adam Yates, Alejandro Valverde