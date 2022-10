Enric Mas heeft de smaak van de eendagskoersen te pakken en wil er in de toekomst ook vaker rijden

Enric Mas reed na de Vuelta vier eendagskoersen en eindigde in drie ervan in de top tien.

In de Coppa Agostini werd hij 9de, in de Giro dell'Emilia won hij, in Tre Valli Varesine werd hij 22e en in de Ronde van Lombardije eindigde hij op de tweede plaats na Tadej Pogačar. Enric Mas reed nog sterk in de eendagskoersen na zijn tweede plaats in de Vuelta.

“Ik wil vaker eendagskoersen proberen, ik vind het heel leuk. Ik denk aan Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastian en de Ronde van Lombardije. Die drie wedstrijden zijn mijn favorieten. We gaan trainen om een monument proberen te winnen”, zegt Mas na afloop van de Ronde van Lombardije.

Mas stond ook stil bij het afscheid van Alejandro Valverde. “Het is een verdrietige dag, omdat het de laatste dag van Alejandro is. Maar het is ook een mooie dag: we zijn tweede achter Pogačar in Lombardije, een monument. Dus ik denk dat we stap voor stap beter worden. Ik ben heel blij.”