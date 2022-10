Pauline Ferrand-Prévot pakt wereldtitel in vierde discipline: ze wordt de eerste wereldkampioene gravel

De Française Pauline Ferrand-Prévot was de sterkste in een sprint met twee.

Heel wat mooie namen op de deelnemerslijst van het eerste WK gravel bij de vrouwen: Pauline Ferrand-Prévot, Tiffany Cromwell, Eva Lechner, Lauren Stephens, Riejanne Markus, Rachel Neylan en Puck Moonen. Ze moesten zo’n 140 kilometer afleggen tussen centrum en de Citadel van Vincenza.

Onderweg moesten 32% onverharde wegen, 24% harde gravel, 1% kasseien, 10% "hard oppverlakte" en 31% asfalt overwonnen worden en in zo’n 700 hoogtemeters. Ferrand-Prévot raakte al snel weg met de Duitse Jade Traffeisen, de Italiaanse Chiara Teocchi en de Zwitserse Sina Frei. De vier zouden bijna de hele wedstrijd op kop rijden.

Op de Citadel toonde Ferrand-Prévot haar snelheid en klopte ze de Zwitserse Frei in de sprint. Het is voor de Française al de vierde wereldtitel in een verschillende discipline na de weg, het veldrijden en het mountainbiken.