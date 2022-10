Tadej Pogačar wint tweede Ronde van Lombardije op rij: "Bijna een perfect seizoen"

Wat in de Giro dell'Emilia niet lukte, ging nu wel in de Ronde van Lombardije voor Tadej Pogačar, namelijk Enric Mas kloppen.

Tadej Pogačar won al voor de tweede keer op rij de koers van de vallende bladeren. Vorig jaar klopte hij Fausto Masnada in de sprint, deze keer was Enric Mas het slachtoffer.

De Sloveen kon ook rekenen op een heel sterk UAE Team Emirates. "Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik ben naar het team, dat zo geweldig voor me reed. Om het dan af te maken, in de laatste wedstrijd van het seizoen, is geweldig. Het seizoen was ook bijna perfect", zei hij in het flashinterview.

Een derde Tourzege op rij had zijn seizoen waarschijnlijk perfect gemaakt. “De wedstrijd verliep precies zoals we wilden. Ik probeerde aan te vallen op de Civiglio, maar Mas was duidelijk op hetzelfde niveau bergop als ik. In de Giro dell’Emilia kwam ik net terug uit Australië.” Toen werd Pogačar bergop nog gelost door Mas.

“Sindsdien ben ik me elke dag beter gaan voelen. In de Tre Valli Varesine voelde ik me al heel goed, dus ik wist dat ik vandaag goede benen zou hebben.”