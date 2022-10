De Sluitingsprijs Putte-Kapellen sluit het Belgische wielerseizoen af

Traditioneel is de Sluitingsprijs Putte-Kapellen op Belgische bodem de laatste wedstrijd van het wielerseizoen. Dinsdag staat die na 2 jaar afwezigheid opnieuw op het programma.

Sinds 2018 behoort de Sluitingsprijs Putte-Kapellen niet meer tot de UCI-kalender. Wel behoort de wedstrijd tot de nationale Belgische kalender. "Dat is een goede beslissing", vindt organisator Ben Simons bij Sporza. "Anders had de koers weinig kans op overleven gehad. Op het einde van het seizoen is het moeilijk om nog een sterk, internationaal, gestoffeerd deelnemersveld bijeen te krijgen. Ook de organisatiekosten liggen nu lager."

"We mogen nog altijd tevreden zijn met het deelnemersveld", ging Simons verder. "Er zijn nog altijd profploegen die komen afzakken." Zo sturen Intermarché-Wanty-Gobert, Arkéa-Samsic, Sport Vlaanderen-Baloise, Tarteletto-Isorex en Minerva Cycling volgens de voorlopige deelnemerslijst een delegatie naar de wedstrijd.

De laatste winnaar in Putte-Kapellen was de Nederlander Piotr Havik. Na 3 jaar kennen we dinsdag een opvolger.