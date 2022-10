Van Empel moet herboren Alvarado afhouden maar is ook in VS de sterkste: "Wow, laatste ronde was één lange sprint"

Fem van Empel is voorlopig de koningin van de vrouwencross. Ook in de VS was dat zo, waar Alvarado wel een te duchten tegenstandster bleek.

Van Empel stond al snel na de aankomst de pers te woord. Het duidt op een goed recuperatievermogen, want het 20-jarige talent was toch wel diep gegaan. "Eén woord: wow. Ik heb mijn doel bereikt: dat is geweldig." Die zege in de eerste Wereldbekermanche: dat was waarom ze naar de VS was afgereisd. "Ik deed alles zoals ik vooraf gepland had. De laatste ronde was één lange sprint."

ZELFDE PLAN ALS BRAND

"Dit was de langste sprint die ik ooit gedaan heb, denk ik", voegde Van Empel daar nog aan toe. "Ik had het plan om de laatste halve ronde te gaan, maar Lucinda Brand had datzelfde plan. Ik ben heel blij om deze overwinning te nemen."

Van Brand geraakte ze alsnog af aan het einde van de wedstrijd. Alvarado, die flitsen van haar beste niveau van weleer liet zien, klopte ze in een sprint met twee. "Ik probeer altijd doelen na te streven. Je hebt natuurlijk geen invloed op de concurrentie. Het was een investering om naar Amerika te komen voor de eerste Wereldbekercross. Als je het dan meteen helemaal kan afmaken, is dat alleen maar mooi."