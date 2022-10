📷 IN BEELD: Iljo Keisse in de spotlights na Putte-Kapellen: renner van Quick.Step hangt fiets letterlijk aan de haak

Iljo Keisse heeft na de Sluitinsgprijs Putte-Kapellen figuurlijk maar ook letterlijk de fiets aan de haak gehangen. Zijn actieve carrière als wegrenner zit erop.

Na een nachtelijke 'go' van Patrick Lefevere verscheen Iljo Keisse aan de start van Putte-Kapelle voor de allerlaatste wegwedstrijd uit zijn carrière. Keisse maakte ook volop mee de koers. Ondanks zijn bedrijvigheid draaide de koers uit op een sprint en zat er dus geen prijs in qua resultaat. Wel mocht Keisse achteraf het podium op voor een huldiging.

Dat was uiteraard meer dan verdiend gezien de arbeid die Keisse geleverd heeft in de loop van zijn carrière. Er was nog een leuk symbolisch gebaar voorzien: Keisse kreeg de kans om ook letterlijk zijn fiets aan de haak te hangen en deed dit dan ook.

Op het podium werd Keisse onder meer vergezeld door Nico Mattan, zelf ex-renner en huidig koersdirecteur van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, de afsluiter van het Belgische wegseizoen.