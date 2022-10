Programma van Pogačar voor 2023 krijgt vorm, nog geen dubbel Giro-Tour: "Op zijn leeftijd niet gepast"

Tadej Pogačar zal in 2023 in het rondewerk opnieuw alles zetten op de Tour. Deelname aan de Giro is nog niet voor meteen.

Joxean Fernández Matxín stopt bij UAE als ploegleider om wat meer thuis te zijn, maar gaat zich meer toeleggen op het uitstippelen van de programma's in de ploeg. Het Sloveense Siol polste bij hem of hij al een beeld heeft van de kalender van Pogačar in 2023. "Ik heb een programma in mijn hoofd voor alle renners. Ik heb met Tadej gesproken en ik heb een idee."

"Het is belangrijk om de beste kalender te maken voor alle renners om zoveel mogelijk te bereiken. Waar het om gaat is de carrière van Tadej en we kijken samen naar de toekomst. Het is belangrijk om te begrijpen dat we op zoek zijn naar de mogelijkheid of er een kans is dat hij wint in elke race waar hij aan deelneemt", benadert Matxín alles vanuit een ambitieus perspectief.

INSPRAAK

Ook Pogačar zelf krijgt inspraak. "Elke keer dat we met een plan komen voor het jaar nadien, laten we de fietsers hun zegje doen. Hun mening is erg belangrijk. Het gaat erom wat hun dromen zijn, hun doelen. En dat is waar we naar moeten streven."

De winnaar van de Ronde van Lombardije liet al een balonnetje op over een dubbel Giro-Tour in de toekomst. "De Tour de France staat voorop. De Giro eindigt pas zo'n drie weken voor de start van de Tour volgend jaar. Om met zo'n korte pauze aan twee van zulke koersen deel te nemen, is problematisch. Mijn mening is dat op zijn leeftijd, op 24-jarige leeftijd, twee grote ronden per jaar niet gepast zijn", aldus Matxín.