Remco Evenepoel heeft op zichzelf gestemd voor Kristallen Fiets: "Ik denk dat ik het wel verdien"

Het is aftellen naar de verkiezing van de Kristallen Fiets. Remco Evenepoel is topfavoriet om de trofee woensdag in ontvangst te mogen nemen.

In een video van Het Laatste Nieuws, de organiserende krant van de verkiezing van de Kristallen Fiets, bevestigt Evenepoel dat hij op zichzelf heeft gestemd. "Ja, ja, ja. Het was echt een speciaal jaar, hé. Niet om egoïstisch over te komen, maar ik denk wel dat ik het echt verdien."

Remco Evenepoel had het ook even over zijn trouwdag, die hij onlangs heeft mogen beleven. "Het was echt een supermooie dag. Geluk gehad met het weer ook. Het was in intieme kring, ik denk dat we met zo'n vijftig-zestig personen waren. Haar dichte familie en mijn dichte familie."

Dat vond de gehuwde man helemaal prima zo. "Het heeft mij echt wel deugd gedaan om die avond en nacht door te brengen met mensen die u niet aanschouwen als de coureur of de atleet. Het familieleven, dat staat nog altijd op nummer 1."