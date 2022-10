Sponsordeal tussen British Cycling en Shell UK lokt storm van kritiek uit

"Het partnerschap reflecteert de gedeelde ambities van Shell UK en British Cycling om energieneutraal te worden in Groot-Brittannië, en om vormen van transport met een lage uitstoot aan te moedigen, zoals fietsen of per elektrische vervoersmiddel", zegt David Bunch, de topman van Shell UK.

"We willen samen de toegang tot de sport vergroten, onze eliterenners steunen, onze organisatie en sport helpen, en belangrijke stappen zetten richting energieneutraliteit – dingen waarvan we weten dat onze leden er enorm veel passie voor hebben", klinkt het bij Britisch Cycling.

Greenpeace noemt de samenwerking een "brutale manier van sportswashing". Ook bij Friends of the Earth een zelfde reactie. "Shell blijft miljarden investeren in olie- en gasprojecten, terwijl het cynische PR-initiatieven zoals dit partnerschap gebruikt om te proberen zijn schadelijke activiteiten te vergroenen."

Op de tweet waarmee het nieuws werd aangekondigd reageren ook heel wat wielerfans verbolgen op het nieuws.

We can today announce @Shell_UKLtd as a new Official Partner for the next eight years, in a commitment to sharing world-class innovation, accelerating our path to net zero, and helping more and wider groups of people to ride.



