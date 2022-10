Sven Vanthourenhout is Ploegleider van het Jaar: "Een opstap naar meer"

Bondscoach Sven Vanthourenhout werd verkozen tot Ploegleider van het Jaar. Zo won hij met Remco Evenepoel het WK in Wollongong en pakte hij met Tim Merlier zilver op het EK in München.

"Het is een eer. Ik apprecieer dit enorm", was Sven Vanthourenhout trots als Ploegleider van het Jaar. "Het succesvolle WK zal de aanzet gegeven hebben, maar niet vergeten dat we ook op het EK goede resultaten hadden."

"Deze trofee zie ik als een traject van jaren die we met de bond hebben afgelegd", ging Vanthourenhout verder. "Yves Lampaert vertelde ook dat de wielerbond de laatste jaren is gegroeid. Ik wil deze trofee ook aan de anderen van de federatie opdragen."

Vanthourenhout ziet de trofee als een opstap naar meer: "Ik wil graag nog eens de wereldtitel bij de profs in het veldrijden pakken. Nadien volgt het WK in Glasgow. In november ga ik er al eens naar toe om te verkennen."