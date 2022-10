Tadej Pogacar telt in 2022 het meeste overwinningen in de WorldTour en klopt daarmee Wout Van Aert en Remco Evenepoel

De WoldTour 2022 is afgelopen en Tadej Pogacar telt het meeste aantal overwinningen. België kende een sterk jaar met tal van overwinningen. Zowel individueel als met de ploegen.

Tadej Pogacar begon meteen goed aan zijn seizoen. Hij won de 1e rittenkoers binnen de WorldTour. Ook pakte hij 2 ritten in de UAE Tour mee. Daarna volgden nog de Strade Bianche, 2 ritten en het eindklassement in de Tirreno-Adriatico, 3 ritten in de Tour de France, de GP van Montréal en de Ronde van Lombardije. Dat zijn 12 stuks. Daarmee won hij in 2022 het meeste aantal WorldTour-wedstrijden.

Achter Pogacar komen 2 Belgen. Wout Van Aert won 9 WorldTour-wedstrijden. Dat waren onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de E3, 3 ritten in de Tour en de Bretagne Classic. Remco Evenepoel won met onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de Vuelta er 6. Ook Jasper Philipsen eindigde met 4 zeges in de top 10.

Bij de ploegen stak Jumbo-Visma erbovenuit. Zij pakten 24 WorldTour-zeges. Van Aert was met 9 stuks de grote slokop. Primoz Roglic was goed voor 5 zeges en Jonas Vingegaard voor 4. Verder waren er nog 2 zeges voor Christophe Laporte en Koen Bouwman. Olav Kooij en een ploegentijdrit vervolledigden het aantal.

Team UAE Emirates was een goede 2e met 18 zeges. Het spreekt voor zich dat Pogacar met zijn 12 zeges een groot aandeel had. INEOS Grenadiers legden met 16 zeges beslag op de 3e plaats. Quick Step-Alpha Vinyl (14) en Alpecin-Deceuninck (13) vervolledigden de top 5. Intermarché-Wanty-Gobert telde 5 zeges, Lotto Soudal 2.

Met 2 Belgische renners in de top 3 stond België sowieso al hoog in de landenranking qua WorldTour-zeges. In combinatie met de andere renners leverde het zelfs de 1e plaats op. Samen met Jasper Philipsen (4), Tim Merlier (2), Dylan Teuns (2), Thomas De Gendt (1), Gerben Thijssen (1), Yves Lampaert (1) en Dries De Bondt (1) telde België 27 overwinningen.

De 1e achtervolger was Slovenië met 18 stuks. Matej Mohoric was met zijn zege in Milaan-San Remo de 3e Sloveense renner die in 2022 een WorldTour-zege pakte. Frankrijk eindigde 3e met 14 overwinningen.